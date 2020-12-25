Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию узла учета

    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию узла учета

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174296Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174296

    Наименование закупки

    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию узла учета

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 10:42

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабаева Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию узла учета

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 00:00 GMT +325.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174296Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию узла учета

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рубо, д. 5АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт приборов учета техническое обслуживание (узла учета тепловой энергии)"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 80696
    Техническое обслуживание оборудования узла учета тепловой энергии
    Техническое обслуживание оборудования узла учета тепловой энергии
    80696
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    40 950
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 80871
    техническое обслуживание средств автоматического контроля и учета тепловой энергии
    техническое обслуживание средств автоматического контроля и учета тепловой энергии
    80871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 80881
    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию узла учета
    Оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию узла учета
    80881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ НГК
    Ценовой запрос № 80889
    Ремонт приборов учета Техническое обслуживание оборудования узла учёта тепловой энергии
    Ремонт приборов учета Техническое обслуживание оборудования узла учёта тепловой энергии
    80889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    40 950
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 81533
    Настройка программных продуктов XBRL
    Настройка программных продуктов XBRL
    81533
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 82012
    Настройка программных продуктов XBRL
    Настройка программных продуктов XBRL
    82012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 82644
    Техническое обслуживание узлов учета СО и ГВС
    Техническое обслуживание узлов учета СО и ГВС
    82644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    28 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Ценовой запрос № 84768
    Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии для нужд ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер»
    Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии для нужд ГБУЗ НО...
    84768
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    16 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить