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Наименование закупки
Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений ЗАКАЗЧИКА и экстренному выезду наряда полиции по сигналу “Тревога”, поступившему из объекта ЗАКАЗЧИКА на пульт централизованной охраны, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников ЗАКАЗЧИКА и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества ЗАКАЗЧИКА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 10:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Контактный телефон
+7 831 433-77-90
Факс
Адрес электронной почты
pk244@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабаева Галина Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений ЗАКАЗЧИКА и экстренному выезду наряда полиции по сигналу “Тревога”, поступившему из объекта ЗАКАЗЧИКА на пульт централизованной охраны, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников ЗАКАЗЧИКА и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества ЗАКАЗЧИКА
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 00:00 GMT +325.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174295Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений ЗАКАЗЧИКА и экстренному выезду наряда полиции по сигналу “Тревога”, поступившему из объекта ЗАКАЗЧИКА на пульт централизованной охраны, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников ЗАКАЗЧИКА и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества ЗАКАЗЧИКА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 1БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оказание услуг с января по декабрь 2021 г.Оплата за охрану производится на основании счетов и актов об оказании услуг, выставляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ ежемесячно до 25 числа текущего месяца.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НСТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Кол-во: 1.000
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