Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений ЗАКАЗЧИКА и экстренному выезду наряда полиции по сигналу “Тревога”, поступившему из объекта ЗАКАЗЧИКА на пульт централизованной охраны, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников ЗАКАЗЧИКА и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества ЗАКАЗЧИКА

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 174295 Наименование закупки Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений ЗАКАЗЧИКА и экстренному выезду наряда полиции по сигналу “Тревога”, поступившему из объекта ЗАКАЗЧИКА на пульт централизованной охраны, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников ЗАКАЗЧИКА и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества ЗАКАЗЧИКА Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Организатор Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

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