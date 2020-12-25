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    Главная / Торги / Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны

    Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174292Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174292

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 10:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабаева Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 00:00 GMT +325.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174292Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Адреса объектов: 1. г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина, д. 12 2. г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Бекетова, д. 1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оказание услуг ежемесячно в течение года с января по декабрь 2021 г. Оплата ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за расчетным.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки Техническое обслуживание и ремонт слаботочных систем (видеонаблюдения и технических средств охраны)"

    Кол-во: 1.000

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