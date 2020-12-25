www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 10:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Контактный телефон
+7 831 433-77-90
Факс
Адрес электронной почты
pk244@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шабаева Галина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 00:00 GMT +325.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174292Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Адреса объектов: 1. г. Нижний Новгород, Советский р-н, пр. Гагарина, д. 12 2. г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Бекетова, д. 1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оказание услуг ежемесячно в течение года с января по декабрь 2021 г. Оплата ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за расчетным.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НСТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Кол-во: 1.000
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