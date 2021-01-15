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    Главная / Торги / Проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью определения сроков дальнейшей безопасной эксплуатации технологических и подводящих газопроводов-отводов испытательного стенда филиала "Саратоворгдиагностика".

    Проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью определения сроков дальнейшей безопасной эксплуатации технологических и подводящих газопроводов-отводов испытательного стенда филиала "Саратоворгдиагностика".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174287Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174287

    Наименование закупки

    Проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью определения сроков дальнейшей безопасной эксплуатации технологических и подводящих газопроводов-отводов испытательного стенда филиала "Саратоворгдиагностика".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 12:29

    Документация процедуры

    Техзадание__Ведомость_объемов_работ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-51

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    saroeg.al.kuznetsov@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Алексей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью определения сроков дальнейшей безопасной эксплуатации технологических и подводящих газопроводов-отводов испытательного стенда филиала "Саратоворгдиагностика".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174287Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью определения сроков дальнейшей безопасной эксплуатации технологических и подводящих газопроводов-отводов испытательного стенда филиала "Саратоворгдиагностика".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6-й км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ. Результатом работ является заключение экспертизы промышленной безопасности зарегистрированное в установленном порядке в «Ростехнадзоре».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспертиза промышленной безопасности Деятельность по проведению независимой экспертизы"

    Кол-во: 1.000

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