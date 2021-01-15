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Наименование закупки
Проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью определения сроков дальнейшей безопасной эксплуатации технологических и подводящих газопроводов-отводов испытательного стенда филиала "Саратоворгдиагностика".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 12:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 8452 30-60-51
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
saroeg.al.kuznetsov@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Алексей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью определения сроков дальнейшей безопасной эксплуатации технологических и подводящих газопроводов-отводов испытательного стенда филиала "Саратоворгдиагностика".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174287Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экспертизы промышленной безопасности, с целью определения сроков дальнейшей безопасной эксплуатации технологических и подводящих газопроводов-отводов испытательного стенда филиала "Саратоворгдиагностика".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6-й км, филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней после подписания актов выполненных работ. Результатом работ является заключение экспертизы промышленной безопасности зарегистрированное в установленном порядке в «Ростехнадзоре».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000
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