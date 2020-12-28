Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Охрана здания 2021

    Охрана здания 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174286Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174286

    Наименование закупки

    Охрана здания 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 10:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Контактный телефон

    +7 84235 7-15-38

    Факс

    +7 84235 7-15-23

    Адрес электронной почты

    ru172@fmbamail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Астраханов Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Охрана здания 2021

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174286Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Охрана здания 2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ», производится «ЗАКАЗЧИКОМ» ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, путем перечисления денежных средств на счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ». Днем оплаты считается день поступления денежных средств на лицевой счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пультовая охрана объекта (гаража) с помощью технических средств охраны"

    Кол-во: 12.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Ценовой запрос № 78258
    услуги по охране здания
    услуги по охране здания
    78258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 80882
    Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений ЗАКАЗЧИКА и экстренному выезду наряда полиции по сигналу “Тревога”, поступившему из объекта ЗАКАЗЧИКА на пульт централизованной охраны, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников ЗАКАЗЧИКА и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества ЗАКАЗЧИКА
    Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений...
    80882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 80887
    Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений ЗАКАЗЧИКА и экстренному выезду наряда полиции по сигналу “Тревога”, поступившему из объекта ЗАКАЗЧИКА на пульт централизованной охраны, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников ЗАКАЗЧИКА и (или) угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества ЗАКАЗЧИКА
    Услуги по контролю за каналом передачи тревожного извещения из зданий, сооружений, помещений...
    80887
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 80993
    Экстренное прибытие наряда полиции про получении на пульт централизованной охраны сигнала "Тревога". На 2019 год.
    Экстренное прибытие наряда полиции про получении на пульт централизованной охраны сигнала...
    80993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    18 240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 81889
    Оказание услуг по защите материального имущества объектов и обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов.
    Оказание услуг по защите материального имущества объектов и обеспечения внутриобъектового и...
    81889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    140
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 82648
    Вневедомственная охрана.
    Вневедомственная охрана.
    82648
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    67 605
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 82660
    Экстренный выезд наряда полиции
    Экстренный выезд наряда полиции
    82660
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    21 535
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    УСЗН Г.АРЗАМАСА
    Ценовой запрос № 83056
    охрана здания
    охрана здания
    83056
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    36 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить