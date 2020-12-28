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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Охрана здания 2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 10:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Контактный телефон
+7 84235 7-15-38
Факс
+7 84235 7-15-23
Адрес электронной почты
ru172@fmbamail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Астраханов Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Охрана здания 2021
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174286Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Охрана здания 2021
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ», производится «ЗАКАЗЧИКОМ» ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, путем перечисления денежных средств на счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ». Днем оплаты считается день поступления денежных средств на лицевой счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Кол-во: 12.000
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