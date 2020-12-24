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Наименование закупки
Архангельск ЗНП 1383
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 10:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(4012) 550995
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Svetlana.Varlamova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Варламова Светлана Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Архангельск ЗНП 1383
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174285Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Архангельск ЗНП 1383
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, г Архангельск, пр-кт Ломоносова, д 142Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту поставки 15 дней ,ОБЯЗАТЕЛЬНО подписание документов в ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.700
Кол-во: 0.200
Кол-во: 600.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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