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Наименование закупки
Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка в 2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 11:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-93-89
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
simako.pnr@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Симако Виктор Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка в 2020
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 00:00 GMT +325.12.2020 00:0025.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174284Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обеспечение нефтепродуктами (дизельное топливо в зависимости от сезона зимнее/летнее) на АЗС. Отпуск нефтепродуктов осуществляется при помощи пластиковых топливных карт. Договор для нужд Амурского участка в 2020
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, Обеспечение нефтепродуктами на территории Амурской области (в приоритете в г. Свободный Амурской области), а также на автодороге Чита-ХабаровскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приобретение нефтепродуктов по средствам топливных карт, являющихся средством учета отпуска нефтепродуктов. 100% предоплата. Наличие личного кабинета для ведения аналитического учета отпускам нефтепродуктов в электронном виде, а также расхода денежных средств.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 14160.000
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