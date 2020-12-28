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    Главная / Торги / Закупка крепежа

    Закупка крепежа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174281Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174281

    Наименование закупки

    Закупка крепежа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 10:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72 доб. 3450

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yulya.Savelyeva@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Савельева Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка крепежа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174281Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка крепежа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, город Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н., на склад ПокупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара на склад Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт-ЦГ-DIN912-8.8-(A2K)-M20х80"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Шплинт-DIN94-(A2K)-10X112"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "ГАЙКА-DIN934-8-WS65-(А2К)-М42"

    Кол-во: 300.000

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