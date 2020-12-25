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    Главная / Торги / Поставка матов базальтовых

    Поставка матов базальтовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174273Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174273

    Наименование закупки

    Поставка матов базальтовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 16:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка матов базальтовых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 09:00 GMT +325.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174273Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка матов базальтовых

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка пароизоляционная Изоспан В"

    Кол-во: 3232.000

    "Позиция 2"

    "Плита минераловатная теплоизоляционная Эковер Стандарт 50 1000х600х50ММ 0.36М3 (12ШТ)"

    Кол-во: 201.600

    "Позиция 3"

    "Плита минераловатная теплоизоляционная Эковер Стандарт 50 1000x600x100ММ 0.36М3 (12ШТ)"

    Кол-во: 201.600

    "Позиция 4"

    "Дюбель IZM для изоляции 10ММ 220ММ металл Россия"

    Кол-во: 2400.000

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