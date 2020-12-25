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    Главная / Торги / Поставка источника бесперебойного питания и оргтехники для нужд филиала "Волгоградского управления по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Поставка источника бесперебойного питания и оргтехники для нужд филиала "Волгоградского управления по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 05:0025.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174271Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174271

    Наименование закупки

    Поставка источника бесперебойного питания и оргтехники для нужд филиала "Волгоградского управления по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 12:09

    Документация процедуры

    ПроектДоговора.doc

    Волгоградское_УООП_Задание_заказчика_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 961 079-05-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    secretary@vtgors.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Урывский Валентин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка источника бесперебойного питания и оргтехники для нужд филиала "Волгоградского управления по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 05:00 GMT +325.12.2020 05:0025.12.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174271Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источника бесперебойного питания и оргтехники для нужд филиала "Волгоградского управления по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    210 463,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400122, Российская Федерация, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.131Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:14 (Четырнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора);30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник бесперебойного питания двойного преобразования Ippon Innova G2 3000 399х190х327ММ 113-300В 3КВ.А 2700ВТ 22.7КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сканер штрих-кода Honeywell 1470G2D-2USB-33502 1D/PDF/2D USB черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Принтер лазерный цветная печать Kyocera Ecosys P6230cdn А4 30стр/мин 1200х1200 USB 2.0, RJ-45 двусторонняя печать"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Маршрутизатор беспроводной B315s-22 1Гбит/сек Ethernet, SIM-карта, 4G LTE 186x139x46ММ Huawei"

    Кол-во: 22.000

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