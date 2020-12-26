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    Главная / Торги / Аккумулятор сварочного аппарата

    Аккумулятор сварочного аппарата

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2020 21:0026.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174270Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174270

    Наименование закупки

    Аккумулятор сварочного аппарата

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 09:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-47-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.V.Krivopalenko@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривопаленко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аккумулятор сварочного аппарата

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.12.2020 21:00 GMT +326.12.2020 21:0026.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174270Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумулятор сварочного аппарата

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 21 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчет 100% после поставки С доставкой, цена доставки включена в стоимость позиции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор сварочного аппарата никель-металл-гидридный Fujikura BTR-08 4А·ч 13.2В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор сварочного аппарата литий-ионный Fujikura BTR-09 для: сварочный аппарат Fujikura 19S/70S/80S 4А·ч 14.8В"

    Кол-во: 1.000

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