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    Главная / Торги / Поставка миксеров

    Поставка миксеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 02:0025.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174253Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174253

    Наименование закупки

    Поставка миксеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 06:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-33-00 доб. 65187

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    t_pozharsky@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пожарский Тимофей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка миксеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 02:00 GMT +325.12.2020 02:0025.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174253Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка миксеров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества – филиала ОГУ «Сахалинские лесничества», квартал 74, Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления товара на склад (подписания Заказчиком накладной ТОРГ-12 или УПД). Аванс не предусмотрен.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина месильно-перемешивающая тестомесильная планетарная Gastrorag QF-5W 500ВТ 220В 5Л 380х235х375ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Миксер ручной Robot Coupe MP350 Ultra 400ВТ 220В 9500ОБ/МИН 740х125х125ММ"

    Кол-во: 1.000

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