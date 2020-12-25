www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка миксеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 06:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65187
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
t_pozharsky@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пожарский Тимофей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка миксеров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 02:00 GMT +325.12.2020 02:0025.12.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174253Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка миксеров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества – филиала ОГУ «Сахалинские лесничества», квартал 74, Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления товара на склад (подписания Заказчиком накладной ТОРГ-12 или УПД). Аванс не предусмотрен.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.