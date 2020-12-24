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    Главная / Торги / Поставка провода обмоточного

    Поставка провода обмоточного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174247Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    174247

    Наименование закупки

    Поставка провода обмоточного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 21:04

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    37-19-78

    Адрес электронной почты

    saifullin.rh@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сайфуллин Ринат Хасанович

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка провода обмоточного

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174247Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174247Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка провода обмоточного

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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