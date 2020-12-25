Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка химреактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка химреактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174241Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174241

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 15:30

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    Спецификация_Приложение___1_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    V.Zavorotnyy@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заворотный Вадим Тарасович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химреактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 15:00 GMT +325.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174241Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический 2.4-Динитрофенол ЧДА ТУ 6-09-1883-86"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Реактив химический N,N-Диметил-1.4-фенилендиамин сернокислый ЧДА 0.05КГ 7-00503"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 3"

    "Индикатор диметилглиоксим ЧДА ГОСТ 5828-77"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 4"

    "Мембрана микрофильтрационная МФАС-ОС-2 d=35ММ 0.45МКМ"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 5"

    "Мембрана микрофильтрационная МФАС-СПА 35ММ 1.5-3МКМ Владипор"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 6"

    "Государственный стандартный образец мутности бактерийных взвесей (набор БАК) СОП №1-98-15"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Государственный стандартный образец альдрин СОП 01-15 0.1мг/см3 5МЛ ампула фон ацетон"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Государственный стандартный образец бромдихлорметан раствор в метаноле ГСО 7359-97 10мг/см3 3МЛ ампула"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Государственный стандартный образец дибромхлорметан раствор в метаноле СОП 0406-03 ER-LH 13 10мг/см3 3МЛ ампула"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Государственный стандартный образец мутности (формазиновая суспензия) ГСО 7271-96 4000ЕМФ амп. 5см3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Государственный стандартный образец бромоформ раствор в метаноле СОП 0405-03 ER-LH 11 10мг/см3 3МЛ ампула"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Реактив химический 8-меркаптохинолинат натрия 2-вод. ЧДА"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 13"

    "Реактив для хроматографии алюминий окись Ч 1КГ 7-43160"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 14"

    "Аммиак водный ЧДА"

    Кол-во: 6.300

    "Позиция 15"

    "Реактив химический Ацетон ОСЧ 9-5 Экос-1"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 16"

    "Перекись водорода (мед) 36-38ПРОЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Реактив химический Гексан ХЧ"

    Кол-во: 3.960

    "Позиция 18"

    "Реактив химический Гидразин сернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 19"

    "Реактив химический Натрий сернистокислый пиро (метабисульфит) Ч"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 20"

    "Реактив химический Реактив Грисса ЧДА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Реактив химический Натрий диэтилдитиокарбамат ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 22"

    "Реактив химический Железо (II) сернокислое 7-водное ЧДА"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 23"

    "Реактив химический Калий роданистый ЧДА"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Реактив химический Калий углекислый ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 25"

    "Реактив химический Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА 0.1КГ ГОСТ 2493-75"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Реактив химический Кальций окись Ч"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 27"

    "Реактив химический Кальций хлористый 6-водный ФАРМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Реактив химический Катионит КУ-2-8 ГОСТ 20298-74"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 29"

    "Реактив химический Квасцы железоаммонийные ЧДА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Реактив химический Азотная кислота ХЧ"

    Кол-во: 4.200

    "Позиция 31"

    "Реактив химический Сульфаминовая кислота ХЧ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 32"

    "Реактив химический Сульфосалициловая кислота 2-водная ЧДА"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 33"

    "Реактив химический Кобальт сернокислый 7-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.300

    "Позиция 34"

    "Реактив химический Магний сернокислый 7-водный ХЧ"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 35"

    "Реактив химический Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА 0.5КГ ГОСТ 435-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 36"

    "Реактив химический Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 37"

    "Реактив химический Натрий гидроокись ХЧ 1КГ ГОСТ 4328-77"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Реактив химический Натрий лимоннокислый 3-замещенный 5.5-водный ЧДА 0.5КГ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 39"

    "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный ЧДА ГОСТ 2053-77"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 40"

    "Реактив химический Натрий углекислый безводный ХЧ ГОСТ 83-79"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 41"

    "Реактив химический Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ХЧ 0.5КГ"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 42"

    "Реактив химический Олово (II) хлористое 2-водное ЧДА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Реактив химический Пиридин ЧДА"

    Кол-во: 0.950

    "Позиция 44"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА ГОСТ 4520-78"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 45"

    "Реактив химический Ртуть (II) сернокислая ЧДА 98.2ПРОЦ ТУ 2624-004-48438881-2007"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 46"

    "Кислота соляная ХЧ"

    Кол-во: 13.200

    "Позиция 47"

    "Реактив химический Уксусная кислота ледяная ХЧ 1Л 1КГ ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 48"

    "Реактив химический Хлороформ ЧДА ТУ 2631-066-44493179-01"

    Кол-во: 40.500

    "Позиция 49"

    "Реактив химический Цинк сернокислый 7-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.600

    "Позиция 50"

    "Реактив химический Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 51"

    "Реактив химический Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА ГОСТ 27068-86"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 52"

    "Индикатор СИБ №3 для определения коли-индекса воды"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Реактив химический Гипохлорит натрия технический марка А ГОСТ 11086-76"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Силикагель индикаторный 216191 ООО "Скат 3""

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 55"

    "Реактив химический 1.10-Фенантролин 1-водный Merck 1072250010 10Г Германия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 56"

    "Государственный стандартный образец гептахлор ГСО 7496-98 0.25Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Реактив химический Барий уксуснокислый Merck 1.01704.0500 0.5КГ для анализа EMSURE® ACS Германия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Реактив химический Гексан ОСЧ 9-5 1Л 0.65КГ Экос-1"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 59"

    "Реактив химический Натрий углекислый 10-водный ХЧ 99.8ПРОЦ MZHR-84.F00020 ГОСТ 84-76"

    Кол-во: 0.600

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 264361
    "Поставка химических реагентов и дезинфицирующих средств для бассейна для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"
    "Поставка химических реагентов и дезинфицирующих средств для бассейна для нужд филиала ООО...
    264361
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    427 185
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264170
    Поставка лако-красочных материалов для транспортно-буксирного судна "Нептун" для нужд ООО "Газпром флот" в 2022 году (35)
    Поставка лако-красочных материалов для транспортно-буксирного судна "Нептун" для нужд ООО...
    264170
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264025
    Поставка химических реактивов
    Поставка химических реактивов
    264025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 264138
    Поставка газовых смесей для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    Поставка газовых смесей для нужд АО "Газпром добыча Томск"
    264138
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263431
    Поставка ГСО пористости и проницаемости горных пород
    Поставка ГСО пористости и проницаемости горных пород
    263431
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263427
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    Поставка хим. реактивов и посуды 1 кв.
    263427
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 89631
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
    89631
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 00:00(GMT+03:00)
    223 733
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83098
    119-18 Стрижов ЛКМ-2
    119-18 Стрижов ЛКМ-2
    83098
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    121 183
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить