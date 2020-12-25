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Наименование закупки
Поставка химреактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
22.12.2020 15:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
V.Zavorotnyy@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заворотный Вадим Тарасович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химреактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 15:00 GMT +325.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174241Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химреактивов для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 26Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром энерго"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"
Адрес местонахождения
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.020
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.150
Кол-во: 0.100
Кол-во: 6.300
Кол-во: 0.800
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.960
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.200
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.300
Кол-во: 3.000
Кол-во: 0.100
Кол-во: 3.000
Кол-во: 0.040
Кол-во: 6.000
Кол-во: 0.300
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.200
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.400
Кол-во: 0.300
Кол-во: 0.600
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.600
Кол-во: 0.600
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.950
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.050
Кол-во: 13.200
Кол-во: 6.000
Кол-во: 40.500
Кол-во: 0.600
Кол-во: 1.500
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 0.600
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