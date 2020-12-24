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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и для абонентских пунктов

    Поставка комплектующих и для абонентских пунктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:3024.12.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174240Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174240

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и для абонентских пунктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 17:33

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ЭТП_ГПБ__ТН_УПД__ТИПОВОЙ_МТР.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_ДЛЯ_РАБОТЫ_пустая.xls

    Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 264-58-02

    Факс

    Адрес электронной почты

    m-vafin@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафин Марат Наилевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих и для абонентских пунктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 11:30 GMT +324.12.2020 11:3024.12.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174240Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и для абонентских пунктов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство коммутационное для 16 устройств для СУО NEOM Q2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Блок управления очередью для СУО NEOM Q2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Устройство выдачи талонов для СУО NEOM Q2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Основание утяжеляющее для СУО NEOM Q2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Источник питания для СУО NEOM Q2"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
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    409 531
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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