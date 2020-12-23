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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных материалов для Ульяновского филиала.

    Поставка хозяйственных материалов для Ульяновского филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174238Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174238

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных материалов для Ульяновского филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 17:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-42-00

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    E.D.LAZAREVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарева Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных материалов для Ульяновского филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 14:00 GMT +323.12.2020 14:0023.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174238Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных материалов для Ульяновского филиала.

    Начальная цена

    11 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, 14 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 15 рабочих дней с даты доставки товара. Цена доставки включена в стоимость товара. Подписание Договора и выставление документов по ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг пневматический с фитингами рапид 8x12мм резина 15м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Электрод сварочный Монолит 2мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Стяжка 21900390145000 крепление инструмента и приспособлений"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Герметик бескамерного слоя ROSSVIK GBS.05.K.1 для герметизации изношенных шин в области борта 500мл"

    Кол-во: 2.000

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