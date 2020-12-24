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    Главная / Торги / Поставка электротехнического оборудования для комплектации объекта "Опорная база"

    Поставка электротехнического оборудования для комплектации объекта "Опорная база"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174237Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174237

    Наименование закупки

    Поставка электротехнического оборудования для комплектации объекта "Опорная база"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 17:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    skorablev@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кораблев Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнического оборудования для комплектации объекта "Опорная база"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174237Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнического оборудования для комплектации объекта "Опорная база"

    Начальная цена

    464 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 136Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней сдаты подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит распределительный автоматического переключения ЩАВР2-40-3-2 40А 380В IP31"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Вводное распределительное устройство CT-400/40 N+PE ВРУ8-11-3Н-312-31 400В УХЛ4 в составе : ВА47-29-3С40-УХЛ3-КЭАЗ -1 шт. ВА47-29-1С20-УХЛ3-КЭАЗ- 1шт. ВА47-29-3С10-УХЛ3-КЭАЗ- 1 шт. АД12-22С16-А-УХЛ4-КЭАЗ- 9 шт. АД14-42С16-А-УХЛ4-КЭАЗ- 1шт. ТУ 3434-010-33874352-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Щит распределительный автоматического включения резерва ЩАВР2-50-3-2 50А 400В IP31 650х500х220ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический дифференциальный АВДТ-32М 16А C 1P 4.5кА MAD32-5-016 IEK"

    Кол-во: 4.000

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