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Наименование закупки
Поставка электротехнического оборудования для комплектации объекта "Опорная база"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 17:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
skorablev@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кораблев Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнического оборудования для комплектации объекта "Опорная база"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174237Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнического оборудования для комплектации объекта "Опорная база"
Начальная цена
464 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 136Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней сдаты подписания ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
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