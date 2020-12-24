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    Главная / Торги / Поставка трубы на КС Елизаветинская ф-л СПБ

    Поставка трубы на КС Елизаветинская ф-л СПБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 00:0024.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174236Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174236

    Наименование закупки

    Поставка трубы на КС Елизаветинская ф-л СПБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 17:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Санкт-Петербургский" акционерного общества "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-18

    Факс

    +7 812 458-77-14

    Адрес электронной почты

    s.aristova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аристова Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубы на КС Елизаветинская ф-л СПБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 00:00 GMT +324.12.2020 00:0024.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174236Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы на КС Елизаветинская ф-л СПБ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, 45-ый км Приозерского шоссеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата 100 %

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 12х2ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 2"

    "Труба ВГП 40х3ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.160

    "Позиция 3"

    "Труба 426х8ММх9000ММ В 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ПЭПк-2 ТУ 1390-005-70403923-2016"

    Кол-во: 6.800

    "Позиция 4"

    "Труба ВГП 32х3.2ММ Ст ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 0.023

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