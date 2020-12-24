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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и составных частей для систем управления CУО NEOM Q2

    Поставка комплектующих и составных частей для систем управления CУО NEOM Q2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174233Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174233

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и составных частей для систем управления CУО NEOM Q2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 17:21

    Документация процедуры

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_ДЛЯ_РАБОТЫ_пустая.xls

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Форма_декларации_СМСП.xls

    ДОГОВОР_ЭТП_ГПБ__ТН_УПД__ТИПОВОЙ_МТР.doc

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 264-58-02

    Факс

    Адрес электронной почты

    m-vafin@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вафин Марат Наилевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих и составных частей для систем управления CУО NEOM Q2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174233Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и составных частей для систем управления CУО NEOM Q2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата согласно п.6.1 договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР, поставка всего объема в кратчайшие сроки силами Поставщика за счет Поставщика на склад Покупателя в г.Казани.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок управления информационной панелью для СУО NEOM Q2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Панель информационная в комплекте для СУО NEOM Q2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Пульт оператора в комплекте для СУО NEOM Q2"

    Кол-во: 25.000

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    Прием заявок:
    28.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    409 531
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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