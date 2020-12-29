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Наименование закупки
Поставка кислорода, пропан-бутана и аргона для нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.12.2020 17:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
V.Zavorotnyy@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заворотный Вадим Тарасович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кислорода, пропан-бутана и аргона для нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174232Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кислорода, пропан-бутана и аргона для нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 26Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Получение Товара на условии самовывоза. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром энерго"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"
Адрес местонахождения
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 140.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 220.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
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