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    Главная / Торги / Поставка кислорода, пропан-бутана и аргона для нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»

    Поставка кислорода, пропан-бутана и аргона для нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174232Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174232

    Наименование закупки

    Поставка кислорода, пропан-бутана и аргона для нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 17:46

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    Спецификация_Приложение___1_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    V.Zavorotnyy@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заворотный Вадим Тарасович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кислорода, пропан-бутана и аргона для нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174232Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кислорода, пропан-бутана и аргона для нужд Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Получение Товара на условии самовывоза. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 20"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 22"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 23"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 24"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 25"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 26"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 27"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 28"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 29"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 30"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 31"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 32"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 220.000

    "Позиция 34"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 35"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 36"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 37"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 38"

    "Пропан-бутан технический ПБТ ГОСТ Р 52087-2018"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 39"

    "Аргон (в баллонах) газообразный 40Л 99.999% марки 5.0 обменная тара 6.2М3 ТУ 2114-008-72689906-2014"

    Кол-во: 1.000

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