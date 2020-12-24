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    Главная / Торги / Заказ Коми

    Заказ Коми

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174231Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174231

    Наименование закупки

    Заказ Коми

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 16:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    812

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Danil.Chapaev@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чапаев Данил Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заказ Коми

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174231Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заказ Коми

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г.Сыктывкар, Октябрьский пр.160/6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара, доставка силами поставщика. Обмен документами через ЭДО. В счете указать срок поставки и гарантию на оборудование!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор инструментов для кабельных работ 5bites EXPRESS TK025 145шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Воздуховод гибкий Dу130"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Воздуховод гибкий 120мм L3000мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Цепь пильная Stihl 14" 3/8мм 50"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Устройство сбора информации УСИ-8Е"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Датчик контроля фаз измерительный интерфейсный ДКФ-3i"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Контроллер заряда аккумулятора SRNE SR-ML2440 12/24В 40А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Краска аэрозольная REXTON 520мл красная"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Краска аэрозольная VESLEE 520мл серая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Эмаль аэрозольная KUDO KU-1101 белая 520мл"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Лопата снеговая сталь оцинкованная 380x380мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Лопата штыковая Diggermaer D1.2C2 сталь 1200мм 237мм"

    Кол-во: 4.000

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