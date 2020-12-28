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    Главная / Торги / Поставка скобяных изделий

    Поставка скобяных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174230Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174230

    Наименование закупки

    Поставка скобяных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.12.2020 16:28

    Документация процедуры

    image34946.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-32-13

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    AksenovLK@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аксенов Леонид Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка скобяных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174230Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка скобяных изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 5 дней. Порядок оплаты: в течение 15 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механизм цилиндровый двусторонний Apecs SC-M80-Z-C-NL 80ММ 40/40 латунь никель ключ/вертушка 15000 комбинаций 5 ключей"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Механизм цилиндровый Apecs SC-M80-NI 80ММ 35/45 латунь никель перфорированный ключ/вертушка 5 ключей"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Ручка дверная на планке Avers HP-85.0423-CR 00019404 хром"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Ручка дверная раздельная Archie S010 9699 матовый хром 105ММ ЦАМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Ручка дверная раздельная Archie S010 11999/1 матовый хром никель"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Ручка дверная Archie S010-47HHP белый никель"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Ручка дверная раздельная Archie S010 47HH белый 105ММ ЦАМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Замок врезной Apecs 1227/60-АВ бронза для деревянных/металлических дверей 70ММ 5 ключей/ с защелкой/ с ручкой"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Замок врезной Эльбор Гранит 1.06.02 для дверей усиленной конструкции 4 класс"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Замок врезной с верхней реверсивной защелкой Kale 152-3MR никель 3 класс"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Фиксатор Megapolis WC-0803-NIS для защелок/замков/ задвижек 6ММ ЦАМ матовый никель"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Механизм цилиндровый двусторонний Abus KD6N 110ММ 50/60 латунь никель ключ/вертушка 5 ключей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Ручка дверная поворотная Armadillo WC-BOLT BK6 USS хром 51.5х51.5х25.5ММ ЦАМ 1"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Механизм цилиндровый двусторонний Cisa Asix OE 302-13.00 70ММ 35/35 латунь латунь матовая 5 ключей"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Защелка врезная регулируемая магнитная Fuaro 5300-M-WC CP 70х166х20х2.5ММ сталь хром"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Замок врезной Kale Kilit хром для металлических дверей 85ММ с защелкой/ ригель-3ШТ 252R0000078"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Механизм цилиндровый двусторонний Kale kilit 164SM 105ММ 45/45 латунь никель 5 ключей"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Завертка дверная Renz INBK 08 AB ЦАМ 54х54х38ММ бронза 6ММ круг 1ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Завертка дверная Renz INBK 08 SN/NP ЦАМ 54х54х38ММ никель 6ММ круг 1ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Защелка врезная регулируемая магнитная Archie WC LM 5212OL 99 85ММ сталь/пластик/алюминий матовый хром"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Защелка врезная регулируемая Archie WC LP 5112OL 99 85ММ сталь/пластик/алюминий матовый хром"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Смазка Makita для буров туба 95МЛ 196804-7"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Клей монтажный свехпрочный Titebond Heavy Duty универсальный коричневый 296МЛ 5261"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Петля дверная на 4-х подшипниках универсальная Archie A010-C 100X70X3-4BB-1B 100х70х3ММ латунь бронза"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Петля дверная на 4-х подшипниках универсальная Archie А010-С 100Х70Х3-4ВВ-1НН 100х70х3ММ латунь никель"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Петля дверная врезная карточная универсальная Archie А010-С 100х70х3-4ВВ-1ACF 100х70х3ММ латунь латунь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Смазка силиконовая водоотталкивающая Runway RW6149 450МЛ аэрозоль"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Смазка универсальная WD-40 400МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Смазка силиконовая лубрикант Soudal Silicone spray 400МЛ аэрозоль"

    Кол-во: 24.000

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