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    Главная / Торги / Блок системный Lenovo V530S-07ICR SFF 11BM0049RU

    Блок системный Lenovo V530S-07ICR SFF 11BM0049RU

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 23:0023.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174229Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174229

    Наименование закупки

    Блок системный Lenovo V530S-07ICR SFF 11BM0049RU

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 16:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Юридический адрес

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    Почтовый адрес

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Контактный телефон

    +7 8512 49-82-76

    Факс

    +7 8512 49-82-00

    Адрес электронной почты

    predvechnaya@astroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харисов Радик Ленартович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Блок системный Lenovo V530S-07ICR SFF 11BM0049RU

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 23:00 GMT +323.12.2020 23:0023.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174229Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок системный Lenovo V530S-07ICR SFF 11BM0049RU

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416101, Астраханская обл., Наримановский р-н, с.Старокучергановка, ул.Межевая,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в стоимость, в течении 3 календарных дней с даты заключения договора. Расчеты за Товары производятся в течении 15 календарных дней с момента поставки Товаров и выставления счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Адрес местонахождения

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системный блок Lenovo V530S-07ICR SFF 11BM0049RU Intel Core i3-9100 3.6Ghz 4Gb DDR4 SSD 256Gb DVD-RW Intel UHD Graphics 630"

    Кол-во: 3.000

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