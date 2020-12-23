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Наименование закупки
Блок системный Lenovo V530S-07ICR SFF 11BM0049RU
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 16:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,
Почтовый адрес
г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76
Контактный телефон
+7 8512 49-82-76
Факс
+7 8512 49-82-00
Адрес электронной почты
predvechnaya@astroblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харисов Радик Ленартович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Блок системный Lenovo V530S-07ICR SFF 11BM0049RU
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 23:00 GMT +323.12.2020 23:0023.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174229Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок системный Lenovo V530S-07ICR SFF 11BM0049RU
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416101, Астраханская обл., Наримановский р-н, с.Старокучергановка, ул.Межевая,10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка включена в стоимость, в течении 3 календарных дней с даты заключения договора. Расчеты за Товары производятся в течении 15 календарных дней с момента поставки Товаров и выставления счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
Адрес местонахождения
414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,
г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76
Кол-во: 3.000
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