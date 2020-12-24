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    Главная / Торги / Закупка сортового металлопроката

    Закупка сортового металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174225Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174225

    Наименование закупки

    Закупка сортового металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 16:29

    Документация процедуры

    Приложение__4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Sichkovskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сичковская Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка сортового металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174225Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сортового металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Санкт-Петербург, Колпино, территория Ижорский завод, дом б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 30 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРУГ В1-190 ГОСТ 2590-2006 / 09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 1.600

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