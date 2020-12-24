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    Главная / Торги / Поставка задвижек шиберных 100х35 для Астраханского УИРС

    Поставка задвижек шиберных 100х35 для Астраханского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 20:0024.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174217Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174217

    Наименование закупки

    Поставка задвижек шиберных 100х35 для Астраханского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 15:10

    Документация процедуры

    Проект_договора__Типовой_._Поставка_МТР_САМЫЙ_НОВЫЙ_от_17.11.2020.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка задвижек шиберных 100х35 для Астраханского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 20:00 GMT +324.12.2020 20:0024.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174217Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек шиберных 100х35 для Астраханского УИРС

    Начальная цена

    940 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханское УИРС филиал ООО "Газпром подземремонт Уренгой", 416168, Астраханская область, Красноярский район, ул. Промышленный район Монтажников, д.19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 календарных дней для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка шиберная ЗМСГ 100х35 К1 DN100 PN35МПА 30ХМА ручная -60…+120ГРАД ЦЕЛЬС "А" фланцевая ХЛ 4 1/16х5000psi"

    Кол-во: 5.000

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