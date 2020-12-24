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Наименование закупки
Поставка задвижек шиберных 100х35 для Астраханского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 15:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка задвижек шиберных 100х35 для Астраханского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 20:00 GMT +324.12.2020 20:0024.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174217Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка задвижек шиберных 100х35 для Астраханского УИРС
Начальная цена
940 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханское УИРС филиал ООО "Газпром подземремонт Уренгой", 416168, Астраханская область, Красноярский район, ул. Промышленный район Монтажников, д.19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 календарных дней для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 5.000
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