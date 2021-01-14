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    Главная / Торги / Поставка климатического оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Поставка климатического оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174212Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174212

    Наименование закупки

    Поставка климатического оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 14:44

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Особые_условия.docx

    Согласие_обработки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка климатического оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174212Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка климатического оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ,Ямало-Ненецкий автономный округ, 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39 (для нужд ПТУ Краснотурьинскгазремонт); 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт);628162, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Белоярский, Промзона 2, стр. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вставка гибкая всасывания круглого сечения В.00.14 (В-8)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Муфта соединительная МФ-1000-64-11 сталь 64ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 1700 9.7х8ММ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Вентилятор радиальный ВР 86-77-6.3 2.2КВТ 5200-11800М3/Ч 163КГ 1000ОБ/МИН Пр0 310-720ПА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Вентилятор радиальный ВР 86-77-6.3 2.2КВТ 5200-11800М3/Ч 163КГ 1000ОБ/МИН Лев0 310-720ПА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Проводник заземляющий П-150 (с двумя наконечниками) ТУ 36.1276-85"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Решетка вентиляционная наружная горизонтальная ВРНа 1700х2000 белый RAL9016 алюминий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Решетка вентиляционная наружная горизонтальная ВРНа 900х600 белый RAL9016 алюминий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Виброизолятор ДО-44 к вентилятору ВЦ4-70-10"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 10"

    "Решетка вентиляционная наружная ВРНс 200х200ММ сталь"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Вентилятор радиальный РАДИВЕЙ-ВК-11-2.5-110 Пр.0 В63А4 0.12КВТ 390-1150М3/Ч 2.7КГ 1500ОБ/МИН 230-65ПА У2"

    Кол-во: 8.000

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