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    Главная / Торги / Бумага офисная

    Бумага офисная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 00:0024.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174211Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174211

    Наименование закупки

    Бумага офисная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 15:05

    Документация процедуры

    Требования_к_участникам_закупки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ ИМ. Н.Я. КЛИМОВОЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Юридический адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    Почтовый адрес

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Контактный телефон

    7 4329518

    Факс

    +7 831 432-88-80

    Адрес электронной почты

    nrbc-1@rambler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егерев Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бумага офисная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 00:00 GMT +324.12.2020 00:0024.12.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174211Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага офисная

    Начальная цена

    24 967,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Родионова 194Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется поставить товар Заказчику своим транспортом в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта. Поставщик имеет право досрочно выполнить поставку товара. Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата товара производится в течение 15 рабочих дней по факту поставки товара после подписания товарной накладной и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Адрес местонахождения

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники Снегурочка А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017"

    Кол-во: 140.000

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