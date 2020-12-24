Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставщик обязуется поставить товар Заказчику своим транспортом в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта. Поставщик имеет право досрочно выполнить поставку товара. Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата товара производится в течение 15 рабочих дней по факту поставки товара после подписания товарной накладной и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры