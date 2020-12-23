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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка МТР для Кунгурского ЛПУ МГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 14:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайкинский, ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР, 30
Почтовый адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайкинский, ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР, 30
Контактный телефон
+7 34251 5-92-93
Факс
Адрес электронной почты
saptsynea@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сапцын Евгений Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для Кунгурского ЛПУ МГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 22:00 GMT +323.12.2020 22:0023.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174197Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для Кунгурского ЛПУ МГ
Начальная цена
118 799,10
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Кунгурское ЛПУМГ-филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", Пермский край, Березовский район, с.Березовка ул. Октябрьская д.26 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 15 дней с момента поступления продукции на склад покупателя. Поставка до склада покупателя силами за счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ"
Адрес местонахождения
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайкинский, ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР, 30
Кол-во: 5.000
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