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    Главная / Торги / Поставка МТР для Кунгурского ЛПУ МГ

    Поставка МТР для Кунгурского ЛПУ МГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 22:0023.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174197Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174197

    Наименование закупки

    Поставка МТР для Кунгурского ЛПУ МГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 14:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ"

    Юридический адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайкинский, ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР, 30

    Почтовый адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайкинский, ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР, 30

    Контактный телефон

    +7 34251 5-92-93

    Факс

    Адрес электронной почты

    saptsynea@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сапцын Евгений Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для Кунгурского ЛПУ МГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 22:00 GMT +323.12.2020 22:0023.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174197Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для Кунгурского ЛПУ МГ

    Начальная цена

    118 799,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Кунгурское ЛПУМГ-филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский", Пермский край, Березовский район, с.Березовка ул. Октябрьская д.26 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 дней с момента поступления продукции на склад покупателя. Поставка до склада покупателя силами за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ"

    Адрес местонахождения

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайкинский, ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло для руководителя Юнитекс Империя кожа с компаньоном черное 63х76х113СМ"

    Кол-во: 5.000

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