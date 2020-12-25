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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка спецодежды для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174185Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174185

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    22.12.2020 15:58

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спецодежды для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 09:00 GMT +325.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174185Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    189 276,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта ул., дом.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Куртка рубашка мужская/женская ЭЛЕКТРА АРДО БИО летняя ткань БиОТерм васильковая размер 88-92/120-124 рукав длинный 15 Кал/см2 застежка потайная, на молнии СТО 86546719-104-2018"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Куртка рубашка мужская/женская ЭЛЕКТРА АРДО БИО летняя ткань БиОТерм васильковая размер 88-92/120-124 рукав длинный 15 Кал/см2 застежка потайная, на молнии СТО 86546719-104-2018"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Куртка рубашка мужская/женская ЭЛЕКТРА АРДО БИО летняя ткань БиОТерм васильковая размер 88-92/120-124 рукав длинный 15 Кал/см2 застежка потайная, на молнии СТО 86546719-104-2018"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Куртка рубашка мужская/женская ЭЛЕКТРА АРДО БИО летняя ткань БиОТерм васильковая размер 88-92/120-124 рукав длинный 15 Кал/см2 застежка потайная, на молнии СТО 86546719-104-2018"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Свитер фуфайка ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300 для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги черный арамидный трикотаж"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Свитер фуфайка ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300 для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги черный арамидный трикотаж"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Свитер фуфайка ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300 для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги черный арамидный трикотаж"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Свитер фуфайка ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300 для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги черный арамидный трикотаж"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Капюшон защитный 3M S-757 полиэтилентерефталат белый защитный с оголовьем с регулировкой потока воздуха"

    Кол-во: 5.000

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