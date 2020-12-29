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    Главная / Торги / Закупка материалов

    Закупка материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174181Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174181

    Наименование закупки

    Закупка материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 12:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-87-97

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    EN.Vandyshev@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вандышев Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174181Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов

    Начальная цена

    353 062,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Югорск ул.Гастелло, 24Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных материалов после поставки не более 30дней, доставка материалов входит в их стоимость

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Профнастил ОЦ С10 0.55ММ 1130/1155М 6М"

    Кол-во: 807.000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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