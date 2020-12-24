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    Главная / Торги / Покупка леветирующей луны, нанесение логотипа

    Покупка леветирующей луны, нанесение логотипа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174179Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174179

    Наименование закупки

    Покупка леветирующей луны, нанесение логотипа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 12:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Контактный телефон

    +7 831 422-18-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elizaveta.Pudovkina@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пудовкина Елизавета Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Покупка леветирующей луны, нанесение логотипа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174179Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка леветирующей луны, нанесение логотипа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. М. Горького, д.65БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 дней после оказания услуги

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка леве тирующей луны, нанесение логотипа"

    Кол-во: 15.000

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