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    Главная / Торги / Выбор поставщика на оказание услуг по поставке смеси пропана бутана технического.

    Выбор поставщика на оказание услуг по поставке смеси пропана бутана технического.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174178Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174178

    Наименование закупки

    Выбор поставщика на оказание услуг по поставке смеси пропана бутана технического.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 12:12

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"

    Юридический адрес

    460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б

    Почтовый адрес

    460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б

    Контактный телефон

    +7 3532 73-40-59

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nikolaichuk@serviceneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антипин Андрей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выбор поставщика на оказание услуг по поставке смеси пропана бутана технического.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 07:00 GMT +324.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174178Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор поставщика на оказание услуг по поставке смеси пропана бутана технического.

    Начальная цена

    222 501,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460027, РФ., Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская д.64бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путём перечисления безналичных денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение срока согласованного в Спецификации. Отдельными партиями на условиях самовывоза с пунктов Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"

    Адрес местонахождения

    460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пропан-бутан технический СПБТ 99.98% баллон 50Л/20КГ ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 300.000

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