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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Выбор поставщика на оказание услуг по поставке смеси пропана бутана технического.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 12:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б
Почтовый адрес
460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б
Контактный телефон
+7 3532 73-40-59
Факс
--
Адрес электронной почты
Nikolaichuk@serviceneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антипин Андрей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор поставщика на оказание услуг по поставке смеси пропана бутана технического.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 07:00 GMT +324.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174178Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор поставщика на оказание услуг по поставке смеси пропана бутана технического.
Начальная цена
222 501,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460027, РФ., Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская д.64бРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится путём перечисления безналичных денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение срока согласованного в Спецификации. Отдельными партиями на условиях самовывоза с пунктов Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"
Адрес местонахождения
460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б
Кол-во: 300.000
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