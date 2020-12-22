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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Карабин с муфтой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 12:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8162) 731530
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Igor.Bulakhov@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булахов Игорь Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Карабин с муфтой
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.12.2020 13:30 GMT +322.12.2020 13:3022.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174175Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Карабин с муфтой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, д 160Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по разовому счету на 7 кд от даты подписания ТОРГ-12/ УПД
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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