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Наименование закупки
Поставка для Архангельского ф-ла ПАО РТК (канистры, сверло по дереву, шина д/бензопилы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 11:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8152) 485185
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Svetlana.D.Kuzmenko@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьменко Светлана Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка для Архангельского ф-ла ПАО РТК (канистры, сверло по дереву, шина д/бензопилы)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 13:00 GMT +323.12.2020 13:0023.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174170Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка для Архангельского ф-ла ПАО РТК (канистры, сверло по дереву, шина д/бензопилы)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, г Архангельск, пр-кт Ломоносова, д .142Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по разовому счету на 7 кд от даты подписания ТОРГ-12/ УПД
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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