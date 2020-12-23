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Наименование закупки
Приобретение Модулей контроля БР8-ТСЛ для контроля параметров отдельных магистральных кабелей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 10:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-44-35
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
rodin-fv@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родин Федор Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Модулей контроля БР8-ТСЛ для контроля параметров отдельных магистральных кабелей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 07:00 GMT +323.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174168Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Модулей контроля БР8-ТСЛ для контроля параметров отдельных магистральных кабелей
Начальная цена
28 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата в течение 45 календарных дней после поставки (для МСП - 15 рабочих дней). По счету, без оформления договорного документа - 7 календарных дней после поставки. Стоимость доставки включить в цену товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 6.000
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