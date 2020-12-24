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Наименование закупки
Поставка кабеля и МТР для нужд АО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 10:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-39
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
chunarevey@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чунарев Евгений Юрьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабеля и МТР для нужд АО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 06:00 GMT +324.12.2020 06:0024.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174167Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля и МТР для нужд АО "Томскгазпром"
Начальная цена
506 055,23
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 45 календарных дней, оплата на 15 день с даты поставки всей партии товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 905.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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