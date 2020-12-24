Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка газов для хромотографических комлексов

    Поставка газов для хромотографических комлексов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174166Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174166

    Наименование закупки

    Поставка газов для хромотографических комлексов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 10:49

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2020.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    dshelegeda@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелегеда Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газов для хромотографических комлексов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174166Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газов для хромотографических комлексов

    Начальная цена

    997 185,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербурге, ул. Броневая 4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водород технический ОСЧ (особой чистоты) 6.0 99.9999% 50Л ТУ 20.11.11-012-05015259-2018 изм.1"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Гелий газообразный (в баллонах) ОСЧ марка 6.0 99.9999% 50Л ТУ 20.11.11-017-05015259-2017"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Аргон (в баллонах) ВЧ (высокой чистоты) 99.998% ТУ 6-21-12-94"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Азот газообразный марка 5.0 ВЧ 1 сорт 99.999ПРОЦ 40Л баллон ТУ 2114-011-05015259-2015"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Воздух синтетический ПНГ баллон 40Л ТУ 2114-016-05015259-2016"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Гелий газообразный (в баллонах) марка А 50Л ТУ 20.11.11-017-05015259-2017"

    Кол-во: 17.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 262300
    Поставка баллонов с гелием
    Поставка баллонов с гелием
    262300
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 02:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Ценовой запрос № 263780
    Поставка гелия газообразного марки А для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022 году
    Поставка гелия газообразного марки А для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов» в 2022...
    263780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 017 458
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 262515
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    262515
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 263386
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    263386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Ценовой запрос № 77954
    Поставка гелия газообразного
    Поставка гелия газообразного
    77954
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    488 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 83191
    Поставка гелия газообразного для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка гелия газообразного для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    83191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 14:00(GMT+03:00)
    4 016 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить