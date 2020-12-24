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    Главная / Торги / Поставка датчика давления гидростатического Метран для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка датчика давления гидростатического Метран для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174165Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174165

    Наименование закупки

    Поставка датчика давления гидростатического Метран для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 10:04

    Документация процедуры

    ___проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-39

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    chunarevey@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чунарев Евгений Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка датчика давления гидростатического Метран для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 13:00 GMT +324.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174165Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчика давления гидростатического Метран для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    415 164,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Пичальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 45 календарных дней, оплата на 15 день с даты поставки всей партии товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик давления гидростатического Метран-1501L3(0...250 кПа) G0B D 21 AL4 MA IM D5 2 К02 0...250КПА -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС нержавеющая сталь М20х1.5"

    Кол-во: 3.000

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