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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуга по изготовлению ключа - электронной цифровой подписи (ЭЦП) Крипто-Про
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 09:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
Почтовый адрес
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Контактный телефон
2821628
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@nnood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никифоров Владимир Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по изготовлению ключа - электронной цифровой подписи (ЭЦП) Крипто-Про
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174159Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по изготовлению ключа - электронной цифровой подписи (ЭЦП) Крипто-Про
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Деловая, 11/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуг в течении 30 дней с даты подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг в течении 30 дней с даты подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКОД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"
Адрес местонахождения
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Кол-во: 8.000
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