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    Главная / Торги / Поставка оборудования КИПиА

    Поставка оборудования КИПиА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 23:0023.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174158Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174158

    Наименование закупки

    Поставка оборудования КИПиА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 09:29

    Документация процедуры

    на_поставку_оборудования_КИПиА..zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    l.lipatova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Липатова Лариса Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования КИПиА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.12.2020 23:00 GMT +323.12.2020 23:0023.12.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174158Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИПиА

    Начальная цена

    246 406,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит монтажный навесной DKC ЩМП IP55 УХЛ2 порошковое 700х500х200ММ сталь серый с прозрачной дверью R5CEX0752"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Щит монтажный навесной DKC ЩМП IP66 УХЛ2 порошковое 500х400х200ММ сталь серый R5CE0542"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Блок управления автоматики БУК-5 для водогрейных котлов 220В 50ГЦ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Указатель напряжения низкого УННУ-1Э 24-1000В ET-UNN105 Электро Трейд"

    Кол-во: 22.000

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