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Наименование закупки
Поставка матов теплоизоляционных для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для объектов КР в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 09:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 27-28-96
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
S.Belkov@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бельков Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Поставка матов теплоизоляционных для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для объектов КР в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 20:00 GMT +323.12.2020 20:0023.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174156Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка матов теплоизоляционных для нужд Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» для объектов КР в 2021 году
Начальная цена
957 780,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 63Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение месяца, следующим за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию на склад Грузополучателя: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 63.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 153.000
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