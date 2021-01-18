Поставка песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" для объектов КР в 2021 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

оплата в течение 30 рабочих дней с даты получения Продукции на складе Поставщика, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязана доставить продукцию на склад грузополучателя - надземный переход р. Правый Кихчик магистрального газопровода «УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г. Петропавловск-Камчатский» км 151