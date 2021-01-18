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    Главная / Торги / Поставка песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" для объектов КР в 2021 году

    Поставка песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" для объектов КР в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174155Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174155

    Наименование закупки

    Поставка песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" для объектов КР в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 10:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    d.pomytkin@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Помыткин Денис Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" для объектов КР в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174155Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" для объектов КР в 2021 году

    Начальная цена

    255 612,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, надземный переход р. Правый Кихчик магистрального газопровода «УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г. Петропавловск-Камчатский» км 151Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 30 рабочих дней с даты получения Продукции на складе Поставщика, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязана доставить продукцию на склад грузополучателя - надземный переход р. Правый Кихчик магистрального газопровода «УКПГ Нижне-Квакчикского ГКМ – АГРС г. Петропавловск-Камчатский» км 151

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный морской ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 25.000

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