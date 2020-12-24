www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка уплотнителей ПВО и спецтехники для Ямбургского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 09:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка уплотнителей ПВО и спецтехники для Ямбургского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 06:00 GMT +324.12.2020 06:0024.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174152Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уплотнителей ПВО и спецтехники для Ямбургского УИРС
Начальная цена
999 860,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямбургское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой" Российская Федерация , 629740, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ , пос. ЯмбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 60 дней с момента поставки Товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 дней с момента поставки Товара и предоставления оригиналов документов. Работа по гарантийному письму.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 1.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.