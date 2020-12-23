Договор поставки нетканого протирочного материала Тоrk для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый Товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учётом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты приёмки Грузополучателем Товара. Поставка осуществляется транспортом поставщика и за его счет, отдельными партиями по заявкам Грузополучателя. Количество поставляемого товара должно соответствовать количеству, указанному в заявке. Качество должно соответствовать условиям Договора поставки, а также требованиям законодательства РФ к определённым видам товаров. Поставщик предоставляет Грузополучателю в момент передачи товара вместе с товарно-транспортной накладной, товарную накладную по форме ТОРГ-12 , счет-фактуру, документы, подтверждающие его качество, действительные на момент приемки товара и в течение срока его реализации/использования.