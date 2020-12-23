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Наименование закупки
Договор поставки нетканого протирочного материала Тоrk для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 13:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3462 77-47-46
Факс
Адрес электронной почты
urist2@gaztorg.org.ru
Ф.И.О. контактного лица
Студенников Владимир Юрьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки нетканого протирочного материала Тоrk для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.12.2020 22:00 GMT +323.12.2020 22:0023.12.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174141Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки нетканого протирочного материала Тоrk для нужд филиала Сургутское УООП ООО «Газпром питание»
Начальная цена
667 375,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная д.47, Российская Федерация, 625014, Тюменская область г.Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, стр. 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый Товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учётом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней от даты приёмки Грузополучателем Товара. Поставка осуществляется транспортом поставщика и за его счет, отдельными партиями по заявкам Грузополучателя. Количество поставляемого товара должно соответствовать количеству, указанному в заявке. Качество должно соответствовать условиям Договора поставки, а также требованиям законодательства РФ к определённым видам товаров. Поставщик предоставляет Грузополучателю в момент передачи товара вместе с товарно-транспортной накладной, товарную накладную по форме ТОРГ-12 , счет-фактуру, документы, подтверждающие его качество, действительные на момент приемки товара и в течение срока его реализации/использования.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 281.000
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