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    Главная / Торги / Поставка обуви для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Поставка обуви для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174135Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174135

    Наименование закупки

    Поставка обуви для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 07:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 27-37-66

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    a.molozin@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молозин Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка обуви для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 08:00 GMT +324.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174135Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка обуви для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

    Начальная цена

    132 916,57

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки защитные мужские демисезонные Tracer для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений серые натуральная кожа натуральный мех ПУ ООО "Фабрика рабочей обуви" Россия"

    Кол-во: 29.000

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