Поставка обуви для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2021 году

Условия договора

Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных