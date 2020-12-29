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    Главная / Торги / Поставка мебели индивидуального изготовления для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Поставка мебели индивидуального изготовления для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174127Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174127

    Наименование закупки

    Поставка мебели индивидуального изготовления для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.12.2020 12:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-41-13

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    A.Pyatova@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пятова Алена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели индивидуального изготовления для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.12.2020 08:00 GMT +329.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174127Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели индивидуального изготовления для нужд Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, деревня Некрасово, ул. Кедровая, 11 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Не позднее 30 дней после получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для одежды купе 2-дверный 1800х500х2300ММ серый ЛДСП 10ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4ММ встроенный в угол ООО "Мебель Концепт" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф для одежды купе 4-дверный 3300х700х2260ММ серый ЛДСП 10ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4ММ встроенный в угол ООО "Мебель Концепт" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф для одежды купе 4-дверный 3660х550х2300ММ серый ЛДСП 10ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4ММ 1 зеркало ООО "Мебель Концепт" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф для одежды купе 2-дверный 1300х500х800ММ серый ЛДСП 10ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4, крыша 2.0ММММ отдельно стоящий ООО "Мебель Концепт" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф для одежды купе 2-дверный 2150х600х2270ММ серый ЛДСП 10ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4ММ встроенный в угол ООО "Мебель Концепт" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф для одежды купе 3-дверный 3100х870х3300ММ бежевый МДФ 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ 1 зеркало ООО "Мебель Концепт" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф для одежды купе 2-дверный 2060х1000х3300ММ бежевый МДФ 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ ООО "Мебель Концепт" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Вешалка навесная ВН03 металл 825х280х990ММ 14 крючков"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф металлический напольный для одежды 3000х500х1800ММ черный металл 160 секций 80 двойных крючков ООО "Мебель Концепт" Россия"

    Кол-во: 1.000

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