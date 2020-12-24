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    Главная / Торги / Поставка спецодежды

    Поставка спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174126Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174126

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 07:22

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
    Все закупки и тендеры ОАО ТС

    Юридический адрес

    636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а

    Почтовый адрес

    636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а

    Контактный телефон

    +7 3823 54-02-22

    Факс

    +7 3823 54-63-15

    Адрес электронной почты

    teploseti@seversk.tomsknet.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шапошников Виктор Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174126Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    548 504,47

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 636037, Томская область, ЗАТО Северск г. Северск, ул. Калинина, 159 (склад Заказчика). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    течение 14 рабочих дней за фактически поставленный Товар (партию товара) согласно утвержденной Сторонами Заявке на поставку на основании предоставленных счетов,

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО ТС
    Все закупки и тендеры ОАО ТС

    Адрес местонахождения

    636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм рабочий мужской зимний Техноавиа Билд ткань смесовая 65% полиэфир, 35% хлопок синтепон 200Г/М2 темно-серый/оранжевый куртка и полукомбинезон 2.167"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 2"

    "Брюки мужские МТ-2 зимние 88-92/128-132 ткань смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок) 200Г/М2 темно-синий утеплитель синтепон двухслойный 150Г/М2"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Куртка морозоустойчивая МТ-2 мужская ткань смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок) темно синий, кант оранжевый 88-92/128-132 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Костюм для защиты от повышенных температур мужской зимний Техноавиа ткань Молескин 100% хлопок 280Г/М2 черный куртка и брюки 3.152"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Костюм сварщика комбинированный утепленный мужской/женский зимний Техноавиа брезент с огнеупорной пропиткой, спилок п/ш ватин 550Г/М2 черный/оливковый куртка и брюки 3.123"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Костюм для авиатехника мужской летний Техноавиа саржа, хлопок 250Г/М2 темно-синий куртка и брюки 3.021"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 7"

    "Костюм рабочий мужской летний Техноавиа Молоток смесовая: хлопок 20%/ полиэфир 80% 200Г/М2 серый/красный куртка и брюки 3.306"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 8"

    "Костюм противоэнцефалитный мужской летний Лес 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой 250Г/М2 васильковый куртка и брюки"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Шапка ушанка мужской/женский зимняя Техноавиа Енисей овчина меховая/ткань Полириб Н 180г/м2 черный 8.005 с креплениями под каску"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 10"

    "Термобелье Техноавиа Тайга трикотажное полотно х/б зеленое фуфайка, кальсоны 4.072"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Очки защитные панорамные Honeywell V-Maxx 1008111 темно-зеленые ПВХ/поликарбонат 5 DIN оптический класс №1"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 12"

    "Наколенники защитные Полюс-Т 7.185"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 13"

    "Плащ защитный Посейдон для защиты от воды мужской 100% ПЭ с ПВХ покрытием темно-синий 3217 ООО ПК "Уралстройинвест-влагозащитная одежда" ГОСТ 12.4.134-83"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 14"

    "Сапоги Лемминг-2 мужские ПВХ черный 5.220"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 15"

    "Сапоги защитные комбинированные облегченные мужские/женские всесезонные Стандарт-М полнота 10 оливковые натуральная кожа / трехслойная кирза однослойная ПУ металлический подносок (Мун 200) 5.195"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 16"

    "Ботинки кожаные облегченные с металлическим подноском унисекс летние Стандарт-М полнота 10 черные натуральная кожа/нетканое полотно 5.197"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 17"

    "Сапоги защитные утепленные с манжетой мужские зима НордМан Классик черные ЭВА/ткань Ripstop/многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе / нетканое льняное полотно / фольгированное полотно) литьевая подошва 5.370"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 18"

    "Очки защитные закрытые РОСОМЗ 3H11 PANORAMA super 21130 поликарбонат оптический класс №1"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 19"

    "Полумаска АЛИНА-АВ с клапаном фильтрующая"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Респиратор Лепесток-200 (Л-200)"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 21"

    "Респиратор противоарозольный Нева-210 с клапаном выдоха нетканый материал FFP2 NR D защита органов дыхания"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 22"

    "Подшлемник трикотажный 8.147 100% хлопок 200Г/М2 черный ПВ ООО "Фирма "Техноавиа""

    Кол-во: 26.000

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