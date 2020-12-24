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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка спецодежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 07:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а
Почтовый адрес
636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а
Контактный телефон
+7 3823 54-02-22
Факс
+7 3823 54-63-15
Адрес электронной почты
teploseti@seversk.tomsknet.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шапошников Виктор Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спецодежды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.12.2020 09:00 GMT +324.12.2020 09:0024.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174126Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды
Начальная цена
548 504,47
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 636037, Томская область, ЗАТО Северск г. Северск, ул. Калинина, 159 (склад Заказчика). Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
течение 14 рабочих дней за фактически поставленный Товар (партию товара) согласно утвержденной Сторонами Заявке на поставку на основании предоставленных счетов,
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
636071, Российская Федерация, Томская область, Северск, Лесная, 9 а
Кол-во: 17.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 43.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 26.000
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