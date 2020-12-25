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Наименование закупки
Приобретение масла компрессорнного для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 05:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
+7 3812 33-49-70
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Sipakova@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сипакова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение масла компрессорнного для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 07:00 GMT +325.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174125Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение масла компрессорнного для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата в течении 7 календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 18.000
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