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    Главная / Торги / Приобретение масла компрессорнного для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Приобретение масла компрессорнного для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174125Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174125

    Наименование закупки

    Приобретение масла компрессорнного для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 05:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 3812 33-49-70

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Sipakova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сипакова Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение масла компрессорнного для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 07:00 GMT +325.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174125Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение масла компрессорнного для нужд Омского филиала ПАО "Ростелеком".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Омская область, г. Омск, ул. Ватутина, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течении 7 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло компрессорное; Торговая марка: Газпромнефть-СМ КС-19п А ; Объем: 1л(Л)"

    Кол-во: 18.000

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