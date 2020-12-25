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Наименование закупки
Поставка МТР для столовой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.12.2020 03:13
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65187
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
t_pozharsky@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пожарский Тимофей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для столовой
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.12.2020 04:00 GMT +325.12.2020 04:0025.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174122Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для столовой
Начальная цена
945 008,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинская область, Ногликский район, филиал Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за МТР осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления товара на склад (подписания Заказчиком накладной ТОРГ-12).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 200.000
Кол-во: 400.000
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Кол-во: 45.000
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Кол-во: 45.000
Кол-во: 25.000
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Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
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