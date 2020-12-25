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    Главная / Торги / Поставка МТР для столовой

    Поставка МТР для столовой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 04:0025.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174122Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174122

    Наименование закупки

    Поставка МТР для столовой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.12.2020 03:13

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Доукомплектование_столовой.doc

    Договор_поставки_проект.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-33-00 доб. 65187

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    t_pozharsky@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пожарский Тимофей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для столовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.12.2020 04:00 GMT +325.12.2020 04:0025.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174122Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для столовой

    Начальная цена

    945 008,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская область, Ногликский район, филиал Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за МТР осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления товара на склад (подписания Заказчиком накладной ТОРГ-12).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салатник квадратный Collage 320МЛ 115х115 фарфор белый"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Тарелка мелкая Collage фарфор белый 150ММ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Тарелка глубокая Collage фарфор белый 200ММ 500МЛ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 4"

    "Тарелка без бортов Collage фарфор белый 263ММ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 5"

    "Тарелка мелкая Collage фарфор белый 187ММ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 6"

    "Бульонница Collage 300МЛ фарфор белый"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Тарелка без бортов Collage фарфор белый 240ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "Тарелка баранчик P.L. Proff Cuisine керамика белый ф=200ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 9"

    "Горшок для запекания 0.5Л керамика"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Креманка Pasabahce Ice Ville 265МЛ стекло прозрачная"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Соусник круглый Chan Wave Classic 100ММ молочный фарфор"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Чашка чайная Collage фарфор 200МЛ белая с блюдцем (чайная пара)"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Чашка кофейная Collage 100МЛ белая фарфор с блюдцем (кофейная пара)"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 14"

    "Кружка Опытный стекольный завод Green Tea 7397 200МЛ 75х91ММ стекло прозрачная 07с1335"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Салфетница Парус нержавеющая сталь 130х85ММ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 16"

    "Хлебница BEROSSI Рондо пластик белая 345х273х165ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 17"

    "Блюдо для выпечки 390х380х220ММ пластик с крышкой круглое"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Гастроемкость GN 1/1х4" перфорированная нержавеющая сталь 530х325х100ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Гастроемкость GN 1/2х4" перфорированная нержавеющая сталь 327х265х100ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/1х4" нержавеющая сталь 530х325х100ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/1х1" нержавеющая сталь 530х325х20ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/2х4" нержавеющая сталь 327х265х100ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 23"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/3х4" нержавеющая сталь 327х176х100ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/4х4" нержавеющая сталь 265х164х100ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Гастроемкость с крышкой GN 2/3х4" нержавеющая сталь 327х353х100ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/1х4" полипропилен 530х325х100ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 27"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/2х4" полипропилен 325х265х100ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 28"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/3х4" полипропилен 325х176х100ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 29"

    "Гастроемкость с крышкой GN 1/4х4" полипропилен 265х162х100ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 30"

    "Сушилка для посуды подвеска для крышек Slim металл 320х160ММ 5 ярусов 1141389"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Подтоварник HESSEN ПК 8*4 (э) 800х400х420ММ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Сотейник Luxstahl нержавеющая сталь 260ММ 2Л тройное дно"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Сотейник Классика нержавеющая сталь 260ММ 5Л капсульное дно"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Сотейник Luxstahl нержавеющая сталь 260ММ 8Л тройное дно"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Дуршлаг Альтернатива пластиковый 240ММ 3Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Сито с ручкой Доляна Стандарт нержавеющая сталь с деревянной ручкой 240ММ 1054789"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Миска 6Л нержавеющая сталь 360ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 38"

    "Воронка 190х120х90ММ пластик с ручкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Овощечистка Libra Plast пластик ABS 140ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Овощерезка фигурная Доляна Пластик, металл 185х55ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Нож кованный Luxstahl 290ММ 9ДЮЙМ нержавеющая сталь с забцами для хлеба"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Нож универсальный 200ММ 8ДЮЙМ нержавеющая сталь/дерево"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Ножницы поварские Luxstahl нержавеющая сталь 255ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Мусат 10ДЮЙМ пластик овальное сечение"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Лопатка не прямая кухонная дерево 275х53х6ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Венчик нержавеющая сталь 11" 12 спиц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Половник Luxstahl №4 нержавеющая сталь 250МЛ 115х380ММ кт1167"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 48"

    "Половник Luxstahl №5 нержавеющая сталь 500МЛ 380ММ кт1168"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Ложка с выталкивателем RGS-8156 нержавеющая сталь 60ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 50"

    "Лопатка перфорированная Luxstahl нержавеющая сталь 240ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 51"

    "Щипцы RGS-3035 нержавеющая сталь 16" 400ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 52"

    "Набор кондитерский металл, пластик, силикон 25 предметов кейс, 22 насадки 3.7/2СМ, 1 адаптер, мешок 3619088"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Кисть кондитерская Silicone 30ММ силикон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Скалка бук 500х70ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Набор шпателей кондитерских Доляна 10.8х7.6СМ пластик 4 предмета 2675698"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Коврик для выпечки Идеальное тесто силикон 640х450ММ 4679588"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 57"

    "Набор форм для выпечки Риб. Прямоугольник Доляна 8х4.5х4СМ силикон микс 6 предметов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Набор форм для вырезания печенья Непоседа пластик 6 предметов"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 59"

    "Поднос столовый полистирол 530х330ММ синий"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 60"

    "Поднос овальный Доляна нержавеющая сталь 350ММ 848693"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 61"

    "Терка четырехгранная Кварц Универсал нержавеющая сталь, пластик 110х85х220ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 62"

    "Противень Н2-4 610х410х30ММ алюминий кт523 0.8ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 63"

    "Подставка для столовых приборов Astell сетка 10х16СМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 64"

    "Кружка мерная Альтернатива пластик 500МЛ 587092"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Лопатка совок для сыпучих продуктов и льда нержавеющая сталь 220х80х35ММ 1054796 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 66"

    "Сокоохладитель Hurakan HKN-LSJ18х2 460х445х700ММ 220В 2х18Л 300ВТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 67"

    "Стерилизатор для ножей СТУ-1-18-02 220В 8ВТ 465х145х605ММ магнитный держатель и решетка для ножей"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 68"

    "Кастрюля пароварка 2.5Л нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Котел индукционный Luxstahl 30Л нержавеющая сталь 350ММ 320ММ кт418/2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 70"

    "Котел индукционный Luxstahl 50Л нержавеющая сталь 400ММ 400ММ кт419"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 71"

    "Сковорода блинная Discovery 250ММ алюминий"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 72"

    "Сковорода с антипригарным покрытием Общепит 300ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 73"

    "Сковорода Гранит 260ММ 260ММ алюминий"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 74"

    "Сковорода Традиция 260ММ 60ММ алюминий со съемной ручкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 75"

    "Крышка набор Gipfel 260ММ, 280ММ, 300ММ стекло 1046"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 76"

    "Держатель магнитный для ножей 33СМ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 77"

    "Картофелемялка Ретро нержавеющая сталь/дерево 260ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "Нож консервный Доляна Lagoona 190ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 79"

    "Вилка поварская Luxstahl нержавеющая сталь 313ММ кт1092"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Рейлинг КУНГСФОРС нержавеющая сталь 560ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 81"

    "Игла поварская с загнутым концом Matfer нержавеющая сталь 15СМ 72325"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Игла поварская Matfer нержавеющая сталь 20СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Овощерезка Borner Классика Orange металл/ пластик 5 предметов: тёрка-измельчитель, 3 вставки, плододержатель Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "Пельменница 250ММ алюминий"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 85"

    "Пресс для чеснока Доляна Lagoona нержавеющая сталь голубой металлик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Оборудование Этикет-пистолет прямоугольный deVENTE 21х12ММ 1-строчный 8 символов 4166800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 87"

    "Контейнер пищевой DDSTYLE Клиер 40Л 68х46.5х21СМ пластик прозрачный"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 88"

    "Контейнер Rox Box 70Л 60х40х36СМ пластик прозрачный для хранения с крышкой с роликами"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 89"

    "Блендер Rawmid Dream Greenery 2 BDG-03 1500ВТ 1.2Л пластик"

    Кол-во: 1.000

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