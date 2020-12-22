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    Главная / Торги / щит и выключатель в ростов на дону

    щит и выключатель в ростов на дону

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 16:0022.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174120Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    174120

    Наименование закупки

    щит и выключатель в ростов на дону

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    20.12.2020 19:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 958 545-67-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    Bogdan.Lukash@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукаш Богдан Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Щит и выключатель в ростов на дону

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.12.2020 16:00 GMT +322.12.2020 16:0022.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 174120Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Щит и выключатель в ростов на дону

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, ОСУ 3PL Аксайский район, п.Темерницкий, ул.Спортивная, д.10/ Петченко Елена АндреевнаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по счету без договора в течении 7 дней после поставки, стоимость доставки прошу включить в цену

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит рядовой защиты ЩРЗ-6 12 автоматов 19", 3U 12x25А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический ABB S201 2CDS251001R0824 6кА C 230В 100А 1P"

    Кол-во: 2.000

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